В областном центре представили проект «Здоровье женщин Кузбасса»

Согласно ему, на базе одного из областных кемеровских учреждений решено создать центр ЭКО. В Кемеровской области имеются ресурсы для применения современных методов восстановления естественной репродуктивной функции человека.

Практически все вспомогательные технологии используются на юге региона, в Новокузнецке. В Кемерове функционирует только один частный центр. Пациентки вынуждены проводить процедуры ЭКО в других городах, в том числе за пределами Кемеровской области. В связи с этим было принято решение создать центр ЭКО на базе областного перинатального центра города Кемерово, который имеет опытных специалистов и соответствующие возможности для реализации проекта.

Подготовительная работа по технической комплектации и обучению специалистов уже сейчас начата в ведущих центрах ЭКО Москвы.