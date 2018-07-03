Сотрудники Роспотребнадзора проверили в Кузбассе 29 санкционированных пляжей и 42 места массового отдыха

В результате выяснилось, что не все они соответствуют нормативным показателям. Исследование проводилось в период с 1 мая по 26 июня.

Специалисты сняли 400 проб по различным показателям. Из них 30 проб не соответствовали гигиеническим нормативам. Качество воды не располагает к купанию на следующих водных объектах в Кемерове: зона отдыха «Чайка», Центральный район, левый берег реки Томь, зона отдыха «Притомская», левый берег р. Томь.

В Новокузнецке купаться запрещено на следующих объектах: зона отдыха «Мираж», р. Томь в районе Новоильинского моста, пляж «Черемушки», «Уют», парк культуры и отдыха «Водный», пляж «Левобережный» и «Пурга» в Орджоникидзевсом районе.

На этих и других объектах, не соответствующих нормативным показателям, для информирования местного населения будут установлены знаки «Купание запрещено».