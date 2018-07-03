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Кузбасские спасатели подвели итоги первого этапа профилактической акции «Вода – безопасная территория»

Другие новости от 03.07.2018

Более 300 групп, в которые вошли представители МЧС, сотрудники полиции, волонтеры и общественники, проверяли необорудованные для купания места, раздавали информационные листовки и проводили профилактические беседы с отдыхающими. В игровой форме рассказывали об основных правилах поведения на воде ребятишкам в детских лагерях и базах отдыха.

Также в ходе акции было зафиксировано 28 случаев нарушения правил безопасности при пользовании маломерными судами. Ряд судоводителей были привлечены к уголовной ответственности.

«Вода – безопасная территория» функционирует уже второй год. Основная цель — обеспечить безопасность и снизить количество несчастных случаев и гибели людей на водных объектах в период купального сезона.

Фото: 42.mchs.gov.ru

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