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В Кемерове появился читальный зал под открытым небом

Другие новости от 03.07.2018

Летний читальный зал «Фёдоровский дворик» расположен возле Кемеровской областной научной библиотеки имени В.Д. Фёдорова.

До конца августа для кемеровчан открыта уличная библиотека, в которой читатели могут найти классическую и современную художественную литературу. Также в читальном зале представлены новинки газет и журналов. Кроме того, все желающие могут обменяться любимыми книгами.

Каждый вечер со вторника по четверг для горожан будет организована культурная программа. Гости смогут почитать и послушать стихи, поиграть в настольные игры, поучаствовать в викторинах, а также рукодельных и танцевальных мастер-классах.

Открытие «Фёдоровского дворика» состоится сегодня в 18.00.

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