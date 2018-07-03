В Кемерове появился читальный зал под открытым небом

Летний читальный зал «Фёдоровский дворик» расположен возле Кемеровской областной научной библиотеки имени В.Д. Фёдорова.

До конца августа для кемеровчан открыта уличная библиотека, в которой читатели могут найти классическую и современную художественную литературу. Также в читальном зале представлены новинки газет и журналов. Кроме того, все желающие могут обменяться любимыми книгами.

Каждый вечер со вторника по четверг для горожан будет организована культурная программа. Гости смогут почитать и послушать стихи, поиграть в настольные игры, поучаствовать в викторинах, а также рукодельных и танцевальных мастер-классах.

Открытие «Фёдоровского дворика» состоится сегодня в 18.00.