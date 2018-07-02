Исполняющий обязанности заместителя губернатора Евгений Хлебунов ушел в отставку

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Кемеровской области по топливно-энергетическому комплексу и экологии Евгений Хлебунов ушел в отставку. Врио губернатора Сергей Цивилев удовлетворил заявление чиновника об увольнении по собственному желанию.

Напомним, Евгений Хлебунов был назначен на должность заместителя губернатора по топливно-энергетическому комплексу и экологии в апреле 2017 года. До этого времени он исполнял обязанности заместителя губернатора по угольной промышленности и возглавлял Департамент угольной промышленности.