Летний фестиваль «От индустриализации до компьютеризации и робототехники» состоится завтра в Новокузнецке

В этот день на разных площадках города-юбиляра гостей ждут более 100 мероприятий различной направленности. Организаторы рассчитывают, что фестиваль позволит поднять интерес к научно-техническому творчеству и робототехнике.

Горожан ждут многочисленные мастер-классы, в том числе по авиа- и судомоделированию, соревнования радиоуправляемых моделей, конструирование ракет из бумаги, запуск бумажных змеев и презентации учреждений по робототехнике.

Основными площадками станут центральные площади во всех районах города, а также Театральная площадь и Арт-сквер.