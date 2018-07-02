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Детский полнометражный фильм, снятый в Кузбассе, стал лауреатом фестиваля в Каннах

Другие новости от 02.07.2018

 

Кинокартина «Смена» стала лауреатом первой степени в номинации «Полнометражное детское кино».

Кинокартина «Смена» была снята в рамках проекта «Мастерская Счастья», направленного на развитие личности подростков. Фильм рассказывает о детях, спорте, дружбе и лете.

Сценарий фильма написала Ольга Кузнецова, которая также выступила режиссёром. Среди актёров кроме детей были заслуженный артист России Юрий Темирбаев, Михаил Быков и Анастасия Петрова, а также известный кузбасский лыжник Александр Бессмертных.

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