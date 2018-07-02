Акция «Научись плавать» проходит в Кузбассе

Сейчас, когда многие школьники находятся в пришкольных и загородных оздоровительных лагерях, спасатели приходят к детям и рассказывают о правилах безопасного поведения на воде. А чтобы сухая теория не была скучной, профессиональные инструкторы учат детей плавать.

Во время Всероссийской акции «Научись плавать» дети не только учатся держаться на воде. Многие впервые узнают о том, как долго можно находиться в воде, зачем нужны буйки и почему за них нельзя заплывать. А еще о том, что даже умение хорошо плавать не гарантирует полной безопасности на воде.

Акция «Научись плавать» стартовала в 2015 году. В этом году с начала летнего сезона уже проведено более 5,5 тысяч занятий. Обучающая акция продлится до окончания купального сезона.