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Всероссийский Олимпийский день отметят в Кемерове

Другие новости от 28.06.2018

В пятницу, 29 июня, в 11.00 линейном парке бульвара Строителей состоится праздничная программа.

В торжественной церемонии открытия примут участие кузбассовцы–победители, призеры и участники Олимпийских игр.

В программу празднования XXIX Всероссийского олимпийского дня входят: показательные выступления спортсменов по олимпийским видам спорта; работа спортивных площадок с презентациями популярных видов спорта; развлекательная спортивная программа для разновозрастного населения; выполнение нормативов ВФСК «ГТО» для всех желающих.

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