Всероссийский Олимпийский день отметят в Кемерове

В программу празднования XXIX Всероссийского олимпийского дня входят: показательные выступления спортсменов по олимпийским видам спорта; работа спортивных площадок с презентациями популярных видов спорта; развлекательная спортивная программа для разновозрастного населения; выполнение нормативов ВФСК «ГТО» для всех желающих.

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