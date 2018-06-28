Всероссийский Олимпийский день отметят в Кемерове

В пятницу, 29 июня, в 11.00 линейном парке бульвара Строителей состоится праздничная программа.
В торжественной церемонии открытия примут участие кузбассовцы–победители, призеры и участники Олимпийских игр.
В программу празднования XXIX Всероссийского олимпийского дня входят: показательные выступления спортсменов по олимпийским видам спорта; работа спортивных площадок с презентациями популярных видов спорта; развлекательная спортивная программа для разновозрастного населения; выполнение нормативов ВФСК «ГТО» для всех желающих.