Жительница Кузбасса вернула в полицию найденный паспорт со сберегательной книжкой

В полицию Березовского обратилась горожанка, которая сообщила, что на улице подобрала чужой паспорт. Внутри документа находилась сберегательная книжка, и женщина сразу отправилась в полицию, чтобы пропажа как можно скорее вернулась к хозяину.Им оказался житель поселка Барзас. Сотрудники патрульно-постовой службы прибыли по месту его жительства и вручили найденные паспорт и сберкнижку.

Правоохранители напоминают, в случае утраты паспорта следует незамедлительно обращаться в подразделение по вопросам миграции органа внутренних дел.

Для замены необходимо заявление об утрате и выдаче паспорта, фотографии (2 шт.), квитанция об оплате госпошлины. По желанию гражданина ему может быть выдано временное удостоверение личности (потребуется еще 1 фото). Кроме того, понадобятся документы для внесения обязательных отметок в паспорт (свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство о рождении ребенка (детей), не достигшего 14-летнего возраста).