Сильная гроза и шквалистый ветер сегодня ночью обрушились на Кемерово

По словам горожан, в жилых домах несколько часов не было электричества. К этому часу оно полностью восстановлено. Кроме того, ветер повалил десятки деревьев. Повреждены автомобили.

Точный ущерб устанавливается. Последствия ночной бури аварийная служба продолжает ликвидировать.

Александр ПАЛАМАРЧУК

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ПОИСКОВО- СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

«Здесь 2 тополя вывернуло с корнями. Один ночью перегородил дорогу. Его распилили, убрали, освободили проезжую часть. Второй — была угроза падения на дорогу. Сейчас его отпилили. Снос производится.»