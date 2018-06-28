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Сильная гроза и шквалистый ветер сегодня ночью обрушились на Кемерово

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По словам горожан, в жилых домах несколько часов не было электричества. К этому часу оно полностью восстановлено. Кроме того, ветер повалил десятки деревьев. Повреждены автомобили.

Точный ущерб устанавливается. Последствия ночной бури аварийная служба продолжает ликвидировать.

Александр ПАЛАМАРЧУК 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ПОИСКОВО- СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
«Здесь 2 тополя вывернуло с корнями. Один ночью перегородил дорогу. Его распилили, убрали, освободили проезжую часть. Второй — была угроза падения на дорогу. Сейчас его отпилили. Снос производится.»

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