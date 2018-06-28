Специальная группа по противодействию беспилотным летательным аппаратам создана в Кемеровской области

Группа создана в мотострелковом соединении Центрального военного округа, дислоцированном в Кемеровской области.
Сводную группу составил личный состав мотострелкового подразделения, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО). Всего свыше 50 военнослужащих.
Специальная группа будет использовать станции радиопомех, которые могут блокировать системы навигации и управления беспилотных летательных аппаратов. Основная задача военнослужащих — выявление и противодействие БПЛА различных типов.
Для уничтожения беспилотников военнослужащие подразделений ПВО задействуют переносные зенитно-ракетные комплексы.