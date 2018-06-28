Специальная группа по противодействию беспилотным летательным аппаратам создана в Кемеровской области

Специальная группа будет использовать станции радиопомех, которые могут блокировать системы навигации и управления беспилотных летательных аппаратов. Основная задача военнослужащих — выявление и противодействие БПЛА различных типов.

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