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Специальная группа по противодействию беспилотным летательным аппаратам создана в Кемеровской области

Другие новости от 28.06.2018

Группа создана в мотострелковом соединении Центрального военного округа, дислоцированном в Кемеровской области.

Сводную группу составил личный состав мотострелкового подразделения, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО). Всего свыше 50 военнослужащих.

Специальная группа будет использовать станции радиопомех, которые могут блокировать системы навигации и управления беспилотных летательных аппаратов. Основная задача военнослужащих — выявление и противодействие БПЛА различных типов.

Для уничтожения беспилотников военнослужащие подразделений ПВО задействуют переносные зенитно-ракетные комплексы.

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