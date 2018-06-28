Новые очистные сооружения на системе водоотведения появятся в Салаире

Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев осмотрел в Салаире строительную площадку очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, которые будут введены в строй ко Дню шахтера этого года.

Строительство проводится в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве. Вложения в строительство новых очистных сооружений составят 127 млн рублей.

Существующие очистные сооружения в Салаире были построены почти 50 лет назад. Эксплуатировались без остановки. Капитальных ремонтов не было ни разу. Оборудование технически и морально устарело. Площадь нового строящегося здания – 580 кв.м.

Очистка сточных вод будет выполняться в два этапа. Первый — биологическая очистка в биореакторах специальными реагентами, которые будут расщеплять ненужные вещества. И второй этап – ультрафиолетовое обеззараживание, что позволит довести воду до нормативов сброса в водоемы.

Производительность очистных сооружений составляет 1500 м3/сутки. В ближайшее время рабочие приступят к монтажу оборудования и благоустройству.