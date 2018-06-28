Всероссийский медиафорум, организованный союзом журналистов России и областной администрацией пройдет в Кемерове 29 июня

Инфорум соберет признанных лидеров российской журналистики, главных редакторов ведущих российских и региональных СМИ, медиаменеджеров, блогеров, представителей региональной власти.

Для журналистов будут организованы тематические площадки и мастер-классы. Одна из основных тем – информационная составляющая трагедии в «Зимней вишне».

Спикеры расскажут, как отличить настоящую новость от информационного вброса. Первый губернский телерадиоканал, информационный партнер ИНФОРУМА, проведет трансляцию на «СТС-Кузбасс» (21 канал в кабельных сетях всех операторов Кузбасса), «Кузбасс 24» и на сайте ctc–kuzbass.ru.

В прямом эфире: выступления ведущих представителей медиаотрасли, мастер – классы, интервью и комментарии. Начало трансляции в 9:45