Жители деревни Терехино Топкинского района пожаловались на прорывы водопровода

В Терехино ремонт водопровода стал ежегодной традицией. Причем новый порыв может появиться несколько раз за сезон. В результате, земля у дома Валентины Константиновой больше похожа на болото. Тут даже застревал автомобиль. Поэтому жители обходят это место стороной.

Валентина КОНСТАНТИНОВА

«Приезжают к нам с водоканала. Делаем заявку. К нам приезжают, раскапывают то место, где бьет родничок или фонтанчик. Раскопают, забьют туда деревянный клин и все. На следующий день рвет опять. Или в другом месте, или рядом с этим.»

Водопровод в деревне, как и во всем Топкинском районе, насчитывает десятки лет. За это время значительно износилась большая часть труб и такие порывы возникают регулярно.

Анастасия ФЕДОТОВА

КОРРЕСПОНДЕНТ

«Из-за постоянных прорывов трубы возникает еще одна опасность: рядом с трубопроводом находится столб для электроснабжения. И почва под ним постоянно влажная. Поэтому он начинает проседать и возникает вероятность того, что в определенный момент он может упасть.»

Наша съемочная группа обратилась в МКП ЖКХ Топкинского района, к которому относится водопровод деревни Терёхино. По словам специалистов, устранить порыв за счет муниципальных средств можно, если он случился на центральном водоводе. А вот если это разрыв на отводной трубе к частному дому, то он устраняется только за счет абонента, которому принадлежит дом.

Дмитрий ДАНЕКИН

И. О. ДИРЕКТОРА МКП ЖКХ ТОПКИНСКОГО РАЙОНА

«Все порывы такие делаются в присутствии абонента. Если раскапывается и выясняется, что этот порыв на частной врезке, то абоненту сразу сообщается, что это на частной врезке.»

Коммунальщики советуют: в первую очередь нужно обратиться с заявлением в коммунальную службу и выяснить где произошел порыв. Поэтому придется набраться терпения, так как решить, кто должен платить деньги за ремонт можно будет только после того, как бригада снова раскопает водопровод.