Власти Новокузнецка: торговые павильоны не должны стоять над теплотрассами

Такое решение принято городскими властями после аварии, которая произошла на этой неделе во время гидравлических испытаний на магистральном трубопроводе.

Напомню, вечером 25 июня фонтан воды и камней высотой в несколько метров вырвался из-под земли и обрушился на припаркованные поблизости машины. В результате было повреждено 17 автомобилей.

Предпринимателям, чьи киоски расположены над теплотрассой, придется убрать павильоны. Чиновники обещают предложить бизнесменам альтернативные места для торговли.

Сергей КУЗНЕЦОВ

ГЛАВА НОВОКУЗНЕЦКА

«Мы увидели, какой был пульсар. Если бы там киоск был, он бы поднялся в воздух. Поэтому больше доказывать никому ничего не нужно. Вы сами все видели. И горожане это видели. Поэтому прежде всего — безопасность и надежность к зиме. Здесь мы благоустройство сделаем и поставим охранную зону сетей.»