Сразу два Дворца культуры отремонтируют в Новокузнецке к юбилею города

Столица областного Дня шахтера 2014 года готовится к юбилею. До празднования 400-летия Новокузнецка остается чуть больше недели. Во всех районах города идут последние приготовления.

Дважды орденоносный Новокузнецк — знак, установленный на въезде в южную столицу Кузбасса — приветствует жителей и гостей города уже почти сорок лет. В юбилей стела встретит посетителей обновленной. Старую конструкцию демонтировали, установили точную копию предыдущей. Эту идею предложили сами новокузнечане. Кроме этого, здесь благоустроили территорию и провели освещение.

Дом культуры имени Дзержинского также приводят в порядок. Внешний облик обновлён. Внутренние работы начнутся в следующем году. Сейчас идет подготовка проекта. Этим летом благоустроят и территорию — излюбленное место отдыха горожан.

Ангелина НЕМЯКИНА

«У нас очень много детей в районе. Именно такого возраста, постарше. И негде погулять. А здесь прям хорошо. Если отремонтируют все, приведут в порядок — будем почаще гулять. И детям будет интереснее.»

Юбилейный год для Новокузнецка станет весьма насыщенным. Но не все работы планируют закончить к празднику. Почти завершено строительство памятника «Первопроходцам земли Кузнецкой». Постамент готов. Осталось установить фигуры.

Новую жизнь получит скульптура Сергея Кирова, имя которого носит одна из улиц Центрального района. А вот ремонт фасадов старого центра к юбилею не финиширует.

Этот дом на улице Курако будет отремонтирован к концу августа.

А вот это здание наоборот хотят снести. Так называемый «долгострой» стоит заброшенным с начала девяностых годов.

Когда-то здесь хотели сделать учебно-производственный комбинат. Теперь городские власти планируют обратиться в суд. Чтобы снести здание надо признать его аварийным. Тогда вместо него можно будет построить жилой дом или детский сад.

Финальная точка инспекции — Дворец Алюминщиков. Его реконструкция уже на завершающей стадии. Сдать проект планируют в начале следующей недели. 6 июля именно здесь будет дан старт четырехсотлетию Новокузнецка.