Гурьевск может стать столицей

Сергей Цивилев предложил властям Гурьевска подать заявку на участие в конкурсе на право стать центром празднования Дня шахтера 2019 года.

Подводя итоги рабочей поездки, врио губернатора отметил, в районе на сегодняшний день существует немало проблемных вопросов, а ведь суть областной программы — приведение в порядок города совместными усилиями. Цитата: «Конечно, решение о следующей столице празднования главного шахтерского праздника Кузбасса будет приниматься коллегиально, а озвучено в августе 2018 года, во время торжественных мероприятий в Таштаголе». Конец цитаты.