В Гурьевске прошел открытый чемпионат Кемеровской области по мотоциклетному спорту

На соревнования приехали команды из Кемеровской, Омской и Новосибирской областей, Красноярского края, Республики Хакасия, а также Казахстана.

Соревнования проходили в 11-ти классах: 50, 65, 85, 125, 250, 750, 500 куб/см (объем двигателя), «Ветераны 1 группа», «Ветераны 2 группа», «Любители А», «Любители Б».

По итогам турнира наибольшее количество призовых мест у представителей Кузбасса. Олег Хмуров (второе место в классе 125 куб/см), третье место в классе 750 куб/см заняли Николай Черданцев и Андрей Рочев. Самым юным участником мотокросса стал шестилетний спортсмен из Гурьевска Виктор Мякишев.