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Представители администрации города Кемерово побывали на строительстве учебного заведения в Рудничном районе

Другие новости от 27.06.2018

В новой школе будет обучаться более 1000 ребят. В учебном заведении будет действовать два бассейна и спортивных зала.

На сегодняшний день уже завершено строительство коробок двух корпусов образовательного учреждения. В высокой степени готовности находятся системы тепло- и энергоснабжения. Кроме того, на 70% выполнена отделка фасада основного корпуса.

В школе № 36 запланировано размещение не только двух раздельных спортивных залов, но и возведение отдельного корпуса, в котором будут расположены два бассейна. Чаша большого плавательного объекта уже изготовлена.

Фото: kemerovo.ru

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