Кемеровчане спасли краснокнижную чомгу

Краснокнижную птицу обнаружили в своем огороде кемеровские дачники и привезли в Центр помощи диким и экзотическим животным КемГУ.

Птица не могла взлететь, потому что может это делать только с поверхности воды. Птица, которая по своей природе довольно драчлива, поначалу не подпускала к себе, но им все же удалось поместить ее в клетку и доставить в центр.

Чомга — это перелетная, водоплавающая птица. В ряде регионов РФ она занесена в Красную книгу, в том числе и в Кузбассе. На территории Кузбасса бывает пролетом в летнее время. Обычно селится на озерах или в теплых прудах.

Специалисты никаких серьезных физических травм после транспортировки у птицы не обнаружили и решили, на всякий случай, подержать у себя животное несколько дней, чтобы убедиться в отсутствии болезней. Если все будет в порядке, чомгу выпустят в один из кузбасских водоемов.