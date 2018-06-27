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Аккредитация

Более 8,4 млрд рублей направят на подготовку жилищно-коммунального хозяйства Кузбасса к отопительному сезону 2018-2019 гг.

Другие новости от 27.06.2018

Мероприятия по модернизации коммунальных объектов, по снижению их износа и повышению эффективности их работы проводятся в рамках государственной программы Кемеровской области «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса».

Почти все муниципалитеты получат поддержку. Средства пойдут непосредственно на капитальный ремонт и реконструкцию 20 котельных, замену и ремонт оборудования в котельных области, замену около 200 км инженерных коммуникаций.

В частности, в Промышленновском районе планируется поставить современные блочно-модульные котельные взамен старых неэффективных.

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