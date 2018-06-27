В Анжеро-Судженске полицейские предупредили горожан о необходимости соблюдения мер безопасности во время отдыха у воды

В текущем году жителям города официально разрешено проводить время у воды на территории двух баз отдыха, расположенных на берегах озер Победа и 3-й Алчедат. Все

остальные пляжи на данный момент являются несанкционированными, где купаться опасно для жизни и здоровья.

Однако, аншлаги и вывески с запретами и предупреждениями не останавливают горожан. Здесь отдыхают как взрослые, так и дети. В целях профилактики возможных несчастных случаев сотрудники полиции накануне провели профилактический рейд, в ходе которого разъяснили гражданам опасность подобного отдыха и напомнили, как следует вести себя у водоемов, чтобы избежать несчастных случаев.

Полицейские провели беседы с горожанами, которые пришли на берег вместе с детьми, о том, что несовершеннолетних нельзя оставлять без присмотра. В случае обнаружения подобных фактов родители будут привлечены к административной ответственности.

Всем отдыхающим сотрудники полиции раздали специально подготовленные памятки «Ни одной жертвы воде!»

Фото: 42.мвд.рф