Дворец культуры «Металлург» в Гурьевске войдет в культурный кластер Кузбасса

Об этом заявил Сергей Цивилев во время рабочей поездки в Гурьевский район.

Объект культурного наследия — памятник архитектуры и градостроительства регионального значения построен методом народной стройки в 1935 году. Капитальный ремонт не проводился с 1974 г.

ВРИО губернатора предложил подготовить проект реконструкции Дворца культуры. Проведение капитального ремонта позволит полноценно использовать зрительный зал на 400 мест, завершить ремонтные работы по восстановлению исторического облика памятника и увеличить долю объектов культурного наследия региона, соответствующих современному уровню и запросам кузбассовцев.