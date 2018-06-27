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Дворец культуры «Металлург» в Гурьевске войдет в культурный кластер Кузбасса

Другие новости от 27.06.2018

Об этом заявил Сергей Цивилев во время рабочей поездки в Гурьевский район.

Объект культурного наследия — памятник архитектуры и градостроительства регионального значения построен методом народной стройки в 1935 году. Капитальный ремонт не проводился с 1974 г.

ВРИО губернатора предложил подготовить проект реконструкции Дворца культуры. Проведение капитального ремонта позволит полноценно использовать зрительный зал на 400 мест, завершить ремонтные работы по восстановлению исторического облика памятника и увеличить долю объектов культурного наследия региона, соответствующих современному уровню и запросам кузбассовцев.

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