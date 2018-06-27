В Кузбассе разыскивают девушку, которая пошла сдавать экзамен и не вернулась

Отделом полиции «Ягуновский» УМВД России по г. Кемерово разыскивается пропавшая без вести Дорогова Алиса Александровна, 1999 года рождения, которая 26.06.2018 г. около 08:00 часов уехала из дома сдавать экзамен в КузГТУ и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: волос темно-русый, стрижка – каре, глаза темно-карие, рост 160 см.

Была одета: футболка светлая (голубого или бежевого цвета) однотонная, джинсы темно-синего цвета с завышенной талией с широким поясом, застежка – на трех пуговицах, синие

кроссовки с красной окантовкой.

При себе имела паспорт, зачетную книжку КузГТУ, рюкзак черного цвета кожаный, на лямке которого находилась ленточка-триколор, мобильный телефон в корпусе синего цвета.

Полиция просит всех, кто что-либо знает о местонахождении Алисы Дороговой, сообщить об этом по телефонам:

— 02, 8-(3842)-390-711, 8-(3842)-390-715 – дежурная часть УМВД России по г. Кемерово;

— 8-(3842)-390-721, 8(3842)-390-724 – отдел уголовного розыска УВД России по г. Кемерово;

— 8-(3842)-32-10-55 – дежурная часть отдела полиции «Ягуновский» УМВД России по г. Кемерово.

Анонимность гарантируется.