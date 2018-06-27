Новокузнечане запустят в небо 400 шаров в честь юбилея города

Горожан приглашают присоединиться к флешмобу. 400 воздушных шаров взмоют в небо 6 июля с площади, расположенной рядом с «Сити Моллом» со стороны проспекта Кузнецкстроевского, в 16:00. Организаторы флешмоба предоставят воздушные шары для запуска.

Это не единственное массовое мероприятие, которое проводится в честь юбилея города. Например, флешмоб «Танцуй, Новокузнецк» будет проходить два дня – 27 июня с 18:00 до 20:00 в Арт-сквере и 29 июня в 19:00 в сквере Ермакова.

Кроме того, в честь дня города прогремят салюты, состоятся концерты и развлекательные мероприятия, ночное карнавальное шествие и грандиозные концерты с участием звезд мирового рока. Празднование 400-летия Новокузнецка продлится с 1 по 8 июля.