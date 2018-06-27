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Кузбассовцы смогут обсудить стратегию развития региона в июле

Другие новости от 27.06.2018

Главы муниципальных образований будут представлять стратегию на местах. Её смогут обсудить жители области. Об этом на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев.

Он отметил, что также в регионе создадут рабочую группу, в состав которой войдут представители областной администрации и общественники. Эти эксперты будут работать с обращениями населения и вырабатывать пути их решения.

При этом Сергей Цивилев отметил, что в Кузбассе разработают и введут рейтинговую систему оценки эффективности работы с жителями региона каждого органа государственной и муниципальной власти.

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