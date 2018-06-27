Кузбассовцы смогут обсудить стратегию развития региона в июле

Главы муниципальных образований будут представлять стратегию на местах. Её смогут обсудить жители области. Об этом на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев.

Он отметил, что также в регионе создадут рабочую группу, в состав которой войдут представители областной администрации и общественники. Эти эксперты будут работать с обращениями населения и вырабатывать пути их решения.

При этом Сергей Цивилев отметил, что в Кузбассе разработают и введут рейтинговую систему оценки эффективности работы с жителями региона каждого органа государственной и муниципальной власти.