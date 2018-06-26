Парасибириада собрала представителей 12 команд со всех регионов Сибири

Настольный теннис, легкая атлетика и даже волейбол. Для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья нет пределов.

Более 140 спортсменов из разных уголков Сибири приехали в Кемерово. Местом проведения областной центр выбран неслучайно. В Кузбассе воспитана целая плеяда спортсменов-паралимпийцев. Сергей Поддубный — один из самых известных. Участник Паралимпийских игр в 2008 и 2012 годах, призёр первенства Европы и победитель Чемпионата мира.

В Кемеровской области ведётся большая работа по развитию спорта для людей с ограниченными возможностями. И возможности спортсменов, которые они демонстрируют на Паралимпиаде, поражают.

Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРИО ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Паралимпиада для страны — событие. По тому, что делают эти спортсмены с ограниченными возможностями, как они преодолевают себя, как они боролись за победу, как они отдавались ей полностью. И очень здорово, что у нас есть своя параспартакиада.»

Алексей МАСЛОВ

УЧАСТНИК ПАРАСИБИРИАДЫ

«Это традиция Кузбасса — на высшем уровне проводить спортивные мероприятия. Здесь у нас 7 видов спорта. И, согласно положению, каждый участник может принять участие в трех видах. Плюс волейбол сидя. Я участвую в настольном теннисе, легкой атлетике и в волейболе сидя.»

Сегодня соревновались в настольном теннисе и за шахматными столами. Впереди старты легкоатлетов и самый любимый вид — рыбалка.

Некоторые участники пробуют себя в новых направлениях. А лидеры сожалеют, что нет пока в нашей Парасибириаде спортивных танцев, в который кузбассовцы выступают так же успешно.

Валерий СУРКОВ

УЧАСТНИК ПАРАСИБИРИАДЫ

«Любое мероприятие — оно всегда вдохновляет человека. Во-первых, общение. Во-вторых, новые люди. Человеку в течении года всегда нужны новые впечатления. В 4-х стенах — давит. Мы в Москве с нашей партнершей выиграли Гран-при международного турнира по танцам.»

Уже по традиции эти старты собирают не только большое количество паралимпийцев, но и членов их семей, друзей. Они поддерживают спортсменов и сами становятся участниками большого праздника спорта под названием Парасибириада.