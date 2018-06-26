В Гурьевском районе прошла встреча представителей агропромышленной сферы

В рамках форума “Кузбасский день поля” обсудили и показали на практике, как правильно проводить посевную компанию. А главное, какую технику при этом наиболее эффективно использовать.

«Кузбасский день поля» собрал около 200 сельскохозяйственных товаропроизводителей, фермеров, руководителей хозяйств и гостей из Алтайского края и Новосибирской области. Подвели итоги посевной компании. В этом году погода была не на стороне аграриев. Шли дожди, температуры были ниже нормы на 5-7 градусов.

Алексей ХАРИТОНОВ

И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА

«Сейчас нужно, конечно, принять все меры, чтобы та земля, которая не засеялась в яровой севке, она бы сейчас засевалась. И в начале августа была засеяна зимними культурами. То есть, всем районам нужно свои планы скорректировать, принять все необходимые меры для того, чтобы земля не пустовала.»

После обсуждения, осмотр машинно-тракторного парка. Представлена сельскохозяйственная техника для всех видов работ от зарубежных и отечественных производителей. К примеру, вот такой самоходный обрызгиватель. Единственный в Кузбассе. Полностью автоматизированная система для химической обработки и внесения удобрений. Длина металлических крыльев — 36 метров. В них поступает специальная жидкость из бака, объем которого почти 5 000 литров. Этого хватает, чтобы обработать за один заход 45 га. Причем, дважды одну и ту же территорию обработать не получится. За техникой следит спутник.

Николай ТЕСЛЕНКО

МЕХАНИЗАТОР

«Это монитор управления. Здесь у нас вся работа машины, навигация. Показывает, где уже прошли мы. То есть, в зеленый окрашивается — все нормально. Все автоматически. Сел, завел машину и поехал. Все настроено.»

Система ГЛОНАСС — это пример новых технологий в сельском хозяйстве. Им на конференции — особе внимание. Отметим, сегодня к этой системе подключено всего 7% кузбасской техники. В планах 2018-2019 гг., как отметил врио губернатора Сергей Цивилев во время одной из своих рабочих поездок, оборудовать спутниковой системой наблюдения 100 процентов сельхозмашин. А задача сегодняшнего дня — качественно обработать поля, чтобы уже осенью, несмотря на сложные условия посевной, собрать урожай, который побьет, как минимум, цифры прошлого года.