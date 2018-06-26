В Кемерове стартовал молодежный форум «Кузбасс № 1»

Он посвящен Стратегии социально-экономического развития до 2035 года, разработка которой инициирована временно исполняющим обязанности губернатора Сергеем Цивилевым. Участники встречи — студенты, работающая молодёжь, общественники, активисты и молодые предприниматели.

Сделать Кузбасс № 1 за Уралом. Как в экономике, так и в социальной сфере. Сделать так, чтобы жить в регионе было комфортно. Такие задачи поставил Сергей Цивилев, который побывал сегодня на открытии молодежного форума в государственной филармонии Кузбасса. При этом, особенно важно заинтересовать в создании и реализации Стратегии-2035 молодежь. А первыми шагами на пути к большой цели должны стать прорывные проекты ближайших нескольких лет.

Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Мы начинаем с конкретных, простых, понятных, доступных для реализации проектов. И быстро реализуемых проектов. Я бы очень хотел, чтобы вы принимали самое активное участие в этих проектах, чтобы вы вкладывали туда свои мысли, чтобы у вас была возможность реализоваться здесь, в Кузбассе.»

О вариантах прорывных проектов, которые будут реализованы в ближайшем будущем, рассказали эксперты — специалисты в IT-сфере, медицине, экономике, туризме, истории. Например, на площадке «Цифровой Кузбасс» показывали современные мобильные приложения.

Михаил ЧЕКАНОВ

УЧАСТНИК МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА «КУЗБАСС №1»

«Позволяет облегчить жизнь пользование интернет-сервисами: завести машину, открыть домофон, записаться к врачу. Это очень интересно, удобно, полезно и было бы неплохо, чтобы это появилось.»

Всего же на форуме были организованы площадки по 8 направлениям: «Молодые профессионалы – достояние Кузбасса», «Новое качество сельской жизни», «Цифровой Кузбасс», «Здоровый и сильный регион», «Новая индустриализация», «Комфортная среда для жизни», «Предпринимательство – новая точка роста», «Новые традиции старого наследия». Екатерина Архипова учится в опорном вузе и уже задумывается о развитии своего региона и города.

Екатерина АРХИПОВА

УЧАСТНИЦА МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА «КУЗБАСС № 1»

«Меня волнует экологическое развитие. В частности, как будет влиять развитие промышленности на экологию. Потому что много проблем в этой сфере.»

В форуме участвовали более 800 человек со всего региона. Большинство уже оставили свои идеи, которые помогут сделать Кузбасс лучше. Напомню, принять участие в создании Стратегии-2035 может любой желающий. Для этого создан специальный сайт Кузбасс-2035.рф.