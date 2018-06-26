В Новокузнецке в результате аварии на теплотрассе повреждены 17 автомобилей

Фонтан воды и камней высотой в несколько метров вырвался из-под земли на газоне у Сити-Молла и обрушился на припаркованные поблизости машины.

Авария произошла во время проведения гидравлических испытаний на магистральном трубопроводе. Трубы, которые должны выдерживать давление 16 килограммов на квадратный сантиметр в течение 10 минут, не выдержали пробных 12 килограммов. Сейчас идет оценка ущерба, причиненного автолюбителям. Параллельно начались ремонтные работы на аварийном участке.

Специалисты отмечают, за восемь дней гидравлических испытаний на арендованных сетях в Центральном и Куйбышевском районах уже выявлено 103 повреждения и 5 из них на улице Кирова. Особенно много проблем на магистральных трубах.

Гидравлические испытания на сетях от Кузнецкой ТЭЦ продлятся по 1-е июля.

Константин ДЬЯЧКОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ТЕПЛОСЕТЕВОЙ КОМПАНИИ

«Повреждения, как мы видим, крупные. Характер очень масштабный. При вскрытии для устранения повреждений, мы видим и объективно оцениваем состояние сетей. Мы видим, строительные элементы в крайне неудовлетворительном состоянии. Видим, что на трубопроводе в принципе нет изоляции. Металл очень коррозийно изношен. Толщина стенок там доходит до миллиметра. Поэтому здесь проблему нужно решать масштабно и капитально. Нужно закладывать капитальный ремонт сетей.»