Июнь в Кузбассе бьет все температурные рекорды

По данным синоптиков, средняя температура первого летнего месяца будет выше нормы на несколько градусов.

На столбике термометра — выше 30 градусов. Аномальная жара стоит в Кузбассе уже несколько дней. Высокие температуры, по данным метеорологов, не покинут Кузбасс до выходных.

Наталья ПОЛУЭКТОВА

ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ КЕМЕРОВСКОГО ГИДРОМЕТЦЕНТРА

«В ближайшие дни мы также ожидаем, что температуры днем будут в пределах 28 — 33 градусов. Но это до субботы. Пока ближайшие дни мы будем находиться в тропической воздушной массе. И если дожди с грозами будут, то они будут летнего характера, который очень сложно предсказуем. Они штормовые, кратковременные, локальные.»

В такую погоду медики просят соблюдать меры предосторожности. Если чувствуете тошноту, слабость, головокружение — значит солнца на сегодня хватит. Необходимо соблюдать питьевой режим. Употреблять не менее 3 литров воды в день. И отказаться от жирной и жареной пищи. Овощи, фрукты, рыба, крупа — вот рацион в знойный день. Нужно помнить и о первой помощи, если плохо стало кому-то рядом с вами.

Андрей ОСИПОВ

ЗАВЕДУЮЩИЙ НЕФРОЛОГИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ

«Перенести в прохладное место и вызвать скорую помощь. Потому что под обычным тепловым ударом может быть и нарушение ритма. Инфаркт может возникнуть. Не надо испытывать судьбу. Особенно пациентам пожилым, с нарушением ритма, сердечникам. Это достаточно все серьезно.»

Особую осторожность требуют соблюдать и спасатели. Самый безопасный загар — до 11 утра и после 17 часов вечера. В это время получить солнечный ожог не получится, а вот ровный сибирский загар — вполне. Стоит помнить: алкоголь — не охлаждает, а горячит. Поэтому, повышать и так уже высокий градус не рекомендуется. И, конечно, не игнорируйте головные уборы.

Кстати, жара даст Кузбассу передышку уже в эту субботу. Температура до 15-20 градусов тепла. Но уже в первые дни июля жаркое лето вернется в регион снова.