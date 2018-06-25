Сергей Цивилев посетил Белово

Улица Пролетарская. Одна из важнейших дорог Белово. Транзит из Кемерово, Новокузнецка и Алтайского края. Это первый пункт рабочей поездки временно исполняющего обязанности губернатора Сергея Цивилева. Сразу — с вопросом к местным жителям.

Стоять на месте ситуация с регулярно прибывающей водой и разрушенным асфальтом больше не будет. В марте 2017-ого дорогу сами жители выбрали для благоустройства в рамках программы «Комплексное развитие моногородов». Общая стоимость ремонта — 63 млн рублей. 33 — из местного бюджета, 30 млн по поручению Сергея Цивилева — из областного.

Алексей КУРНОСОВ

ГЛАВА Г. БЕЛОВО

«Мы планируем до Дня шахтера завершить все работы.»

Второй пункт в рабочем маршруте главы региона — бывшее профессиональное училище. В июне здесь был пожар. Сгорели крыша, стены стали опасными. Здание аварийное. Решение «снести» принято.

Есть теперь и новый стадион «Шахтер». Открыт после реконструкции. Капитального ремонта здесь не было с момента создания объекта. А это — больше полувека.

Первый матч на обновленном поле открывает лично Сергей Цивилев.

Влад ШЕСТОПАЛОВ

«Важно проявить смекалку, ум. Главное – думать, когда ты на поле.»

Ангелина КРАСУЛИНА

«Теперь футбол для жителей Бабанаково перестанет быть исключительно летним видом спорта. Зимой на этом поле, уже по традиции, появится каток, а вся команда игроков переместится в зал, которого раньше здесь не было.»

Как и современного оборудования: беговых дорожек и теннисного корта. В спорткомплексе теперь есть душевые и раздевалки. Обновленный стадион «Шахтер» — только начало большого развития спорта в Кузбассе.

Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРИО ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Мы в этом году по совместному проекту «Москва-Кузбасс» в наших школах до 1 ноября построим 100 спортивных площадок. 4 площадки будут построены здесь, в городе Белово. Я лично всегда уделяю много времени спорту.»

Развитый спорт в регионе — шанс воспитать чемпионов. И помочь сбыться мечте этих юных футболистов — стать частью сборной России по футболу. Чтобы в следующих чемпионатах мы болели действительно за наших, за Кузбасс.