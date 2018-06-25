В лагере-спутнике «Вершины воинской славы» завершилась первая смена

Возможность побывать в Горной Шории появилась у школьников благодаря региональному проекту.

Юные патриоты покорили три вершины, названные именами героев Советского Союза. Начинали с небольшой высоты в 600 метров. Вершина Виктора Гнедина.

После покорили пик имени Афанасия Шилина — 743 метра над уровнем моря. Преодолели подъём более километра, и в копилке достижений уже вершина имени героя Великой Отечественной войны Михаила Куюкова.

Вторая смена соберёт ребят с ограниченными возможностями здоровья. А всего за лето лагерь-спутник планирует принять более 400 юных кузбассовцев.

Валентина ЗАПЕКИНА

ВОСПИТАННИЦА ДЕТСКОГО ДОМА «РОВЕСНИК»

«Ты вроде как. Я не могу. Не смогу. А когда восходишь. Видишь всю эту красоту. Говоришь: «Я смог. Это класс. Вообще».»