Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым

Обсуждались основные социально-экономические проблемы региона и оптимальные пути их решения.
Подробности беседы на сайте kremlin.ru
Фото: kremlin.ru
Обсуждались основные социально-экономические проблемы региона и оптимальные пути их решения.
Подробности беседы на сайте kremlin.ru
Фото: kremlin.ru
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