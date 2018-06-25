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Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым

Другие новости от 25.06.2018

Обсуждались основные социально-экономические проблемы региона и оптимальные пути их решения.

Подробности беседы на сайте kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

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