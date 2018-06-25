В Шестаково обнаружены останки динозавра

Экспедиционный отряд обнаружил на глубине около 3 метров в меловых отложениях фрагмент кости динозавра гигантских размеров. Находка сделана на новой прирезке участка Шестаково-3, где специалисты только начали раскопки.

Как сообщили в Кемеровском областном краеведческом музее, предположительно, кость принадлежит зауроподу — огромному растительноядному ящеру с массивным телом и длинной шеей. Не исключено также, что она может принадлежать крупному хищному динозавру.

Участники экспедиционного отряда предполагают, что в Шестаково могли водиться гигантские хищные динозавры, которые охотились на своих собратьев поменьше — растительноядных ящеров, таких как пситтакозавры. Новая находка дает надежду, что догадка ученых будет подтверждена. Кости такого типа найдены в Шестаково впервые с момента открытия местонахождения динозавров в 1953 году.

В период с 2014 по 2017 годы научной экспедиции в районе д. Шестаково обнаружено более 2 тыс. образцов скелетов животных, включая массовые захоронения целых пситтакозавров-динозавров, живших более 100 млн лет назад.

Нигде в России подобных массовых захоронений с отлично сохранившимися останками целых семей динозавров нет. Скелет и фрагменты скелета в породе выставлены в отделе природы музея.

Кроме того, в 2016 году ученые обнаружили хорошо сохранившийся скелет древнего млекопитающего – симметродонта, жившего в начале мелового периода (130-112 млн лет назад). А в 2017 году самой значимой находкой сезона стали фрагменты скелета, предварительно определенные, как останки анкилозавра — ранее не описанного вида динозавра в ископаемой фауне Шестаковского местонахождения.