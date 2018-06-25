В Кузбассе 135 человек получили заработную плату после вмешательства прокуротуры

Прокуратурой Мариинска, при осуществлении надзора за соблюдением трудового законодательства, в мае 2018 года выявлены нарушения сроков выплаты заработной платы.

В органы статистики информация о задолженности не направлялась. Установлено, что муниципальное предприятие (МУП «ЖКХ Мариинского муниципального района») не заплатило за апрель 135 работникам 1 млн. 400 тысяч рублей.

По постановлению прокурора г. Мариинска руководитель организации привлечен к административной ответственности по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение). Ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Кроме того, за непредставление статистической информации о наличии задолженности по заработной плате в органы Росстата прокурор города возбудил в отношении директора дело об административном правонарушении по статье 13.19 КоАП РФ (непредоставление первичных статистических данных). Ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Прокурор, в целях устранения нарушений трудовых прав граждан, внес руководителю организации представление. В настоящее время оно рассмотрено, задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.