В Мариинске за дачу взятки осудили иностранца

В мае 2018 года, находясь в помещении кафе в Мариинске, 42-летний уроженец Китая пытался подкупить представителя власти, предложив ему взятку в размере 30 тысяч рублей.

Деньги обвиняемый спрятал в сувенирную коробку с китайским чаем и бутылкой алкогольного напитка. «Подарок» предлагался в обмен на покровительство при проверках соблюдения миграционного законодательства гражданами Китая, занимающимися лесозаготовкой на территории Мариинского района.

Передача денег происходила под оперативным контролем. В момент дачи взятки гражданин Китая задержан.

22 июня Мариинский городской суд вынес приговор и признал мужчину виновным в даче взятки за заведомо незаконные действия (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, а также штраф в размере 20-кратной суммы взятки — 600 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.