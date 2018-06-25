Россиянин назначен главным арбитром на матч третьего тура группы C чемпионата мира по футболу Австралия — Перу

Сергей Карасев дебютирует на Чемпионате мира. Он с помощниками Тихоном Калугиным и Антоном Аверьяновым — единственная российская бригада арбитров, работающая на играх домашнего Чемпионата мира.

«Отличная игра для Карасева. Ему есть, что показать в данном матче. Уверен, наша бригада проведет ее успешно. После двух туров Карасев мог определить какие приоритеты должны присутствовать в работе судей. Он выходит на очень интересный матч и участвует в практической работе. Быть резервным арбитром и быть судьей в поле — абсолютно разные вещи», — сказал член судейского комитета РФС Андрей Бутенко.

Ранее на ЧМ-2018 Карасев был заявлен четвертым арбитром, а Аверьянов — резервным помощником судьи на матчах Марокко — Иран и Португалия — Марокко. Калугин был назначен резервным ассистентом арбитра на встречу Коста-Рика — Сербия.

«Здорово! Абсолютно уверен, что Карасев отсудит не хуже, чем судят все другие арбитры. Хочу пожелать ему удачи. Он опытный и достойный арбитр, лучший в России. Уверен, Карасев достойно будет работать в этой игре», — рассказал журналистам член исполкома Российского футбольного союза Виталий Мутко.

«Приятно, что российский арбитр судит матч Чемпионата мира. Приятно, что это воспитанник московского футбола и московской коллегии судей. Карасев достиг успехов на международном уровне и заслужил работать на Чемпионате мира. Ничего страшного в том, что он получил назначение практически в самом конце группового турнира, нет. Уверен, Карасев будет судить еще не одну игру на Чемпионате мира», — сказал вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин.