В детском оздоровительном лагере «Звёздный» прошли противопожарные учения

В детском оздоровительном лагере «Звёздный» прошли учения по действиям персонала, сотрудников ведомственной пожарной охраны и отдыхающих детей в случае возникновения пожара.

Сотрудники ВПО провели обследование корпусов, уделив при этом особое внимание путям эвакуации, наличию и исправности автоматических систем противопожарной защиты здания, первичным средствам пожаротушения, а также проверили знания персонала о действиях в случае возникновения пожара. После осмотра корпусов, теорию закрепили на практике.

При условном задымлении сработали пожарная сигнализация и система оповещения управлением эвакуации людей при пожаре. Персонал объекта незамедлительно приступил к эвакуации детей. При поступлении сигнала об условном пожаре на место вызова выдвинулся дежурный караул ВПО на пожарном автомобиле, который в свою очередь осуществляет круглосуточное дежурство в «Звездном».

По мнению специалистов и приглашенных сотрудников МЧС, благодаря оперативной работе огнеборцев, правильным действиям персонала и подопечных лагеря, эвакуация, локализация и ликвидация условного пожара прошли успешно.

Фото: 42.fsin.su