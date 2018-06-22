Новокузнецк станет центром южной части культурного кластера Кузбасса

Об этом глава Кузбасса заявил после посещения парка имени Гагарина в Центральном районе Новокузнецка.

«Мы вышли с инициативой создания в Кузбассе культурного кластера, в который войдут все учреждения культуры региона. Кластер позволит нам создать единый комплекс самых разнообразных услуг в сфере культуры и искусства, причем, доступный для каждого кузбассовца», — сообщил Сергей Цивилев.

Часть кластера будет размещаться в городе Кемерово, часть – в Новокузнецке. Мэру южной столицы региона Сергею Кузнецову поручено разработать концепцию создания единого культурно-образовательного пространства на базе парка: с открытыми концертными площадками, фонтанами и малыми архитектурными формами.

Планетарий также войдет в этот кластер.