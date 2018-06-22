Появилось видео возгорания склада переработки шин

Напомним, на улице Терешковой огнеборцы ликвидируют возгорание склада. Предварительная причина: возгорание резиновой крошки, которая используется при изготовлении автомобильных покрышек. Работает 2 расчёта пожарных.
Напомним, на улице Терешковой огнеборцы ликвидируют возгорание склада. Предварительная причина: возгорание резиновой крошки, которая используется при изготовлении автомобильных покрышек. Работает 2 расчёта пожарных.
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