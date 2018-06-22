Пожар в центре Кемерово

На улице Терешковой огнеборцы ликвидируют возгорание склада переработки шин. Работают несколько пожарных машин. Погибших и пострадавших, по предварительной информации нет. На место событий прибыл и.о. главы региона Сергей Цивилев.

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