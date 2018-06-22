Сегодня, в День памяти и скорби в России вспоминают погибших в Великой Отечественной войне

Памятное мероприятие состоялось в Кемерове на Аллее Героев у Мемориала Славы воинов-кузбассовцев.

В митинге участвовали и.о. Губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев, представители областной администрации, депутаты областного совета, ветераны войны и военной службы, труженики тыла, ветераны боевых действий, члены общественных организаций, представители духовенства, сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области, ГУФСИН, МЧС.

Собравшиеся почтили минутой молчания память кузбассовцев, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной, солдат и офицеров, погибших при исполнении служебного долга, возложили цветы к Мемориалу.