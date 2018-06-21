Профсоюзы, Коллегия администрации и работодатели Кузбасса провели заседание в Кемерове

В области продолжает действовать трехстороннее соглашение, которое помогает в поддержке работающего населения региона: это повышение минимальной заработной платы, проведение медицинских осмотров, борьба с безработицей, сокращение производственного травматизма.

Основная повестка встречи: решение комиссии о начале работы над проектом нового кузбасского регионального трехстороннего соглашения, которое позволит сохранить уже реализованные проекты и собрать новые инициативы по развитию социально-трудовых отношений.

Денис ШАМГУНОВ

И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА КО

«У нас основные отрасли — это угольная промышленность, металлургия, химия. И соответственно большинство рабочих мест связаны с той или иной угрозой жизни и здоровью человека. Растут требования государственных структур. И собственники предприятий, руководители организаций стали уделять большое внимание безопасности труда и очень большие инвестиции ежегодно вкладывается в вопросы безопасности.»