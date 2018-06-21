Артисты Мариинского театра дали два концерта в Кузбассе

Красивый и запоминающийся подарок к 400-летию Новокузнецка и 100-летию Кемерово. Артисты Государственного академического Мариинского театра дали два концерта: в южной столице и областном центре. Исполнены классические номера из золотого фонда мировой культуры.

Напомним, выступления в Кузбассе организованы по договоренности главы региона Сергея Цивилева и художественного руководителя, генерального директора Мариинского театра Валерия Гергиева.

Аншлаги сопровождали артистов балета Мариинки и в Новокузнецке, и в Кемерово. Посмотреть на выступления прославленной труппы собрались любители балета не только из больших городов. Мини-спектакли в рамках «Вечеров балета» из репертуара театра многие увидели впервые.

Елена ПАХОМОВА

И.О ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА КО

«В рамках Пасхального фестиваля Валерий Абисалович Гергиев встречался с Сергеем Евгеньевичем Цивилевым. Заключили соглашение. Или в дружеской беседе пришли к соглашению о необходимости развития кластера искусств именно у нас, в Кузбассе. И вот сегодня мы принимаем прославленную труппу Мариинского балета. Это, конечно, большой подарок и новокузнечанам, и кемеровчанам, и всем гостям замечательных городов Кузбасса. Я думаю, что это будет первый шаг к созданию кластера искусств у нас, в Кузбассе.»

Этот первый шаг понравился и зрителям, и самим артистам, которые не скрывали, что ехали в Сибирь с некоторым опасением — а есть ли здесь хорошие сценические площадки. Оказалось, что не только есть, но и высокого качества, что важно именно для мастеров балета. Выложились по полной программе, передав зрителям свои чувства и любовь.

Анастасия КОЛЕГОВА

ПРИМА-БАЛЕРИНА МАРИИНСКОГО ТЕАТРА

«Нас принимали очень и очень тепло. Нас не отпускали долго. Зрители потом говорили, что они еще бы час сидели. Им мало было. Но, к сожалению, мы не можем, потому что трудные переезды. Мы на автобусе каждый день. Для Мариинского театра это очень много. Но нам нравится. И, конечно, такие большие спектакли мы не привезли. Ну может быть в следующий раз, потому что оценки очень хорошие.»

Первый приезд Мариинского коллектива и первые концерты доказали — идея сделать наше культурное объединение первым и основным за Уралом будет развиваться, принося новые гастроли, новые красочные спектакли, выставки и массовые мероприятия.