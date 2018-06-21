Продолжение следует: стартуют дополнительные дни сдачи ЕГЭ

22 июня состоится резервный день сдачи ЕГЭ по информатике и ИКТ, географии. Последний день — 2 июля.

В резервные дни экзамены сдают обучающиеся, выбравшие предметы, экзамены по которым проводились в основной срок в один и тот же день; обучающиеся, получившие на ЕГЭ неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов (для получения аттестата о среднем общем образовании); обучающиеся, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, документально подтвержденные); обучающиеся, не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, документально подтвержденные); обучающиеся, которым конфликтная комиссия удовлетворила апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА; выпускники прошлых лет.