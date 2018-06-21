Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий

По данным кемеровского Гидрометцентра, 22 июня 2018 года местами по Кемеровской области ожидаются грозы, максимальная температура воздуха +30,+31°С, в Беловском районе сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости).

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