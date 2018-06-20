«Я твой донор». Федеральный проект в Кузбассе

21 июня на площади у стадиона «Химик» к акции, которая проводится под эгидой Красного Креста, присоединятся медицинские работники Кемерова.

Врачи, как никто другой понимают ценность донорства крови. Ведь порой спасение жизни и здоровья пациентов зависит не только от их знаний и умений, но и от наличия необходимого количества здоровой донорской крови.

Именно поэтому медики, еще начиная со студенчества, являются активными последователями самого гуманного движения в мире – донорского движения.

Медики призывают кемеровчан поучаствовать в акции «Я твой донор» и напоминают, что сдавать кровь могут только совершеннолетние. Вес донора должен быть не менее 50 кг. За день до акции необходимо отказаться от физических нагрузок, алкоголя и курения. С собой необходимо иметь паспорт или любой документ, удостоверяющий личность (водительское удостоверение, студенческий билет).