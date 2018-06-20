Новокузнечанам предложат более 700 вакансий на ярмарке, посвященной Дню молодежи

21 июня в центре занятости населения Новокузнецка 30 работодателей представят ищущим работу гражданам, молодежи и выпускникам. Сфера вакансий разнообразна: торговля, операции с недвижимостью, страховой бизнес, сфера услуг, IT-технология и другие виды деятельности.

Кроме этого, соискателям предложат ознакомиться с электронным банком вакансий, где заявлено более 8 тыс. свободных рабочих мест. Подготовил специальные предложения штаб студенческих отрядов Новокузнецка.

На мастер-классе «Шаг к успеху» психологи поделятся секретами успешного построения карьеры с молодежью и женщинами, имеющими несовершеннолетних детей. Работодатели, специалисты центра занятости примут участие в семинаре, где пойдет речь о сотрудничестве по вопросу трудоустройства выпускников, студентов, а также подростков.